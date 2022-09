Calabria. Discarica abusiva di documenti con dati sensibili, una beffa alla Privacy

Discarica abusiva con faldoni e documenti scoperta a Cosenza. Individuata dai vigili urbani, indagini per risalire ad autori

COSENZA, 8 MAG - Una discarica abusiva è stata scoperta, a Cosenza, in via Panebianco, vicino alla Città dei Ragazzi, dai vigili dell'Unità Decoro urbano di Cosenza.

All'interno dell'area sono stati trovati bustoni abbandonati su suolo pubblico, materiale riconducibile agli uffici provinciali di un'organizzazione sindacale, con numerosi faldoni relativi a pagamenti, liste di candidati, estratti conto, tessere di iscrizione al sindacato, documenti riferiti a vertenze sindacali e altri documenti tutti contenenti dati definiti sensibili.

All'interno dei sacchi trovati anche toner per stampanti laser ormai esausti da considerarsi rifiuti speciali secondo quanto riportato nel testo unico ambientale e che, come tali, non possono essere gettati tra i rifiuti comuni. Sono in corso indagini allo scopo di individuare eventuali responsabilità.