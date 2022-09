Calabria: Graziano, liste Pd forti e competitive. "All'insegna del cambiamento"

CATANZARO, 04 SET - "Il Partito Democratico della Calabria ha presentato le sue liste, una per circoscrizione, per la competizione elettorale regionale. Il complesso ed insieme entusiasmante lavoro di questi mesi ci ha permesso di costruire una qualificata squadra di donne e uomini con una visione chiara e definita della Calabria di domani, quella che attraverserà il Pnrr e tante altre sfide sociali e civili di fronte alle quali dobbiamo farci trovare pronti e preparati". Lo afferma, in una dichiarazione, il commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano. "Sono orgoglioso e soddisfatto - aggiunge Graziano - di questo gruppo. Sono persone che, oltre alle competenze, hanno passione e visione. Ho chiesto loro una campagna elettorale all'insegna dell'ascolto e della proposta, a contatto con i calabresi più delusi a cui spiegare il nostro progetto politico e ridare loro una speranza nel nome di Amalia Bruni.

Ad ognuno di loro va il ringraziamento di tutto il Partito Democratico della Calabria per aver scelto di rappresentarlo in questa sfida elettorale. Due donne guidano le circoscrizioni nord e centro, Francesca Dorato e Giusi Iemma, mentre al sud il capolista è Nicola Irto.

Il Partito Democratico calabrese ha voluto affiancare all'esperienza degli uscenti, che ringrazio per l'impegno di questi anni in Consiglio regionale, l'entusiasmo di tanti volti nuovi. Il cambiamento lo abbiamo praticato nei fatti". "Insieme - conclude il Commissario del Pd della Calabria - chiederemo ai calabresi fiducia e sostegno nel segno della legalità e della lealtà".