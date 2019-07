Calabria: Salvini, Lega non rivendica niente per regionali

LIMBADI (VV), 2 LUGLIO - "Per le regionali non rivendichiamo nulla". Così il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Limbadi, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se il suo partito intende proporre un proprio candidato alla presidenza della Regione Calabria in occasione delle elezioni regionali in programma nel prossimo autunno.