Covid. Calabria: Spirlì, qui non serve chi ha i super poteri

Calabria: Spirlì, qui non serve chi ha i super poteri. Diritto cittadini che Presidente Regione assuma responsabilità

CATANZARO, 14 NOV - "Se il massimo responsabile della sanità mi dice che la mascherina è una cazzata, tu capisci che per quanto mi riguarda diventa un problema e li c'è qualcosa che non funziona e i calabresi hanno diritto che qualcuno veramente si assuma la responsabilità. E chi se non il Presidente della giunta regionale?'.



Lo ha dichiarato Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, nel corso di una intervista a Titolo V, la trasmissione condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti il venerdì sera su Rai3. "Niente super poteri, perché i super poteri ce li avevano super Pippo, Batman e Superman - ha aggiunto Spirlì - ma sono personaggi da fumetto".



Le telecamere del programma Rai sono tornate in Calabria ad una settimana dall'intervista dell'ex commissario ad acta per la Sanità Saverio Cotticelli che dopo le sue dichiarazioni sulla mancanza del Piano anti Covid hanno fatto scoppiare il caso, con intervento del premier Conte, e spingendolo a presentare le proprie dimissioni dall'incarico.