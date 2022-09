Calabria: Tripodi (Fi), in campo per traguardi ambiziosi. "Occhiuto sarà un grande presidente"

CATANZARO, 04 SET - "La squadra azzurra di Forza Italia messa in campo per le elezioni regionali rappresenta la giusta sintesi di esperienza e rinnovamento. Il Coordinamento regionale, ben guidato dal senatore Giuseppe Mangialavori, ha lavorato senza sosta per dare ai cittadini in tutte le province dei candidati che sappiano rappresentarne con competenza le istanze. È la dimostrazione tangibile che il nostro movimento è in campo per traguardi ambiziosi". Lo afferma, in una dichiarazione, Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia. "Roberto Occhiuto - aggiunge Tripodi - sarà un grande presidente della Regione Calabria. Sono certa che il suo programma, improntato alla concretezza, per la risoluzione di annosi problemi come il Commissariamento della Sanità, il potenziamento delle infrastrutture e la valorizzazione della start-up generation, troverà grande consenso tra i calabresi, desiderosi di riscatto sociale. Sono e sarò al suo fianco in questa entusiasmante avventura. Il centrodestra, infatti, si candida a fare della Calabria una protagonista del Sud e una Regione che l'Italia non si aspetta". (