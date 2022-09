Calabria. Trovati 300mila euro in terreno. Leggi i dettagli

Trovati 300mila euro in terreno, tre denunce per riciclaggio. Soldi individuati da Cc Gioia Tauro durante un controllo

GIOIA TAURO, 29 MAG - Riciclaggio. E' l'accusa con la quale i carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno denunciato tre persone, di età compresa tra i 34 e i 48 anni, con precedenti penali specifici, procedendo inoltre al sequestro di 300 mila euro in contanti. I tre, nel corso di un controllo effettuato dai militari in località Guardiola della città del porto, sarebbero stati notati mentre, alla vista dei carabinieri, stavano cercando di allontanarsi in tutta fretta da un terreno.

A seguito di una verifica all'interno dell'area, su cui sono in fase di costruzione due stabili, è stato trovato il denaro sulla cui presenza i denunciati non hanno saputo fornire alcuna spiegazione, negandone la riconducibilità a loro stessi. Ipotesi, questa, che, sulla scorta delle prime risultanze investigative, non ha convinto i carabinieri che li hanno denunciati. Il denaro è stato sequestrato.