Calcio Serie C, Avellino – Catanzaro: Il punto sull'analisi del pre-partita

CATANZARO, 28 OTT - Una sfida d’altri tempi l’undicesima giornata del torneo di serie C in programma Domenica alle 17:30 allo Stadio Partenio - Adriano Lombardi, nel segno della continuità: L’Avellino ha l’ambizione di voler tornare a competere per qualcosa di importante dopo la vittoria ottenuta nel finale a Francavilla sotto la nuova guida tecnica di Mister Rastelli; Il Catanzaro, per continuare la sua scalata verso la serie B con numeri da vera corazzata (9 vittorie e 1 pareggio con 31 gol segnati e 4 subiti). Pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni per questo Match di cartello dove la prevendita viaggia verso numeri importanti frutto di un ritrovato entusiasmo biancoverde per il ritorno della “Bandiera” Rastelli e con 500 tagliandi a disposizione per gli ospiti terminati in poche ore.

Due città accomunate dal blasone calcistico, contendenti in tutte le serie del calcio professionistico; Guardando indietro con nostalgia agli anni ’80 in serie A, Avellino e Catanzaro rappresentavano l’essenza del calcio del sud Italia, due squadre portatrici di sogni e speranze per la corrispondente città alla ricerca di riscatto sociale. Rileva che nei dieci precedenti nella massima serie il Catanzaro non ha mai battuto l’Avellino: il bottino è di sei pareggi e quattro sconfitte.

QUI AVELLINO - Esordio col botto a Francavilla per l’Avellino targato Massimo Rastelli. La vittoria per 3-2 nel finale e i tre punti conquistati hanno risollevato il morale della squadra e di una piazza che ha accolto positivamente il ritorno del tecnico. Il portiere Francesco Forte, nonché i difensori Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio sono stati reintegrati in rosa e hanno preso parte agli allenamenti col gruppo per un giusto mix tra giovani promesse e navigati. Non dovrebbe essere della partita l’attaccante Mamadou Kanoute, ex della partita, per un problema al ginocchio. Mister Rastelli in conferenza stampa non si sbilancia, ma cerca di stimolare i suoi tenendo alta la concentrazione per poi tirare le somme.

QUI CATANZARO - Il Catanzaro si è ritrovato in settimana al Centro Sportivo di Simeri Mare per riprendere gli allenamenti. Da valutare le condizioni di Andrea Ghion, dopo un fastidio avvertito durante la gara con la Juve Stabia e di Nana Welbeck, fermo ai box dopo Monopoli. I due infortuni non sembrano preoccupare: i entrambi dovrebbero essere fra i convocati di Avellino così come Mario Situm, al rientro dopo quattro partite di stop in via precauzionale, mentre Rolando è ritornato in città dopo la riabilitazione svolta in un centro specialistico fuori regione. Per la fascia scalpita Il ventunenne greco Panos Katseris, vera sorpresa di questo avvio a conferma sempre più delle ottime sensazioni percepite al ritiro di Moccone. Altri dubbi riguardano i due diffidati, Brighenti e Biasci, che potrebbero essere preservati in vista del Crotone Domenica 6 Novembre. In mezzo il turno infrasettimanale valido per la Coppa Italia di serie C mercoledì 2 novembre alle 19:30 in casa contro il Potenza.

CURIOSITA’ - Il destino del tecnico campano si è incrociato spesso con il Catanzaro; Proprio da lì è iniziata una rampa di lancio verso il calcio che conta. Da ventenne arrivò dal Solofra e giocò 24 partite da terzo attaccante alle spalle di Palanca e Rebonato. Da allenatore ha vinto il torneo di C2 nella stagione 2009/10 lasciandosi alle spalle proprio il Catanzaro guidato da Auteri che partiva con una penalizzazione di tre punti. Nel 2012/2013 al “Ceravolo” (con le due squadre coinvolte e poi assolte per presunta combine), nella penultima giornata del torneo, l’Avellino vinse con una rete di Zigoni e conquistò la promozione in B.

I NUMERI - Irpini imbattuti in casa con 2 successi ed altrettanti pareggi con 5 reti all’attivo e 2 al passivo. Fuori casa i giallorossi hanno ottenuto 13 punti per effetto di 4 successi ed il pari di Cerignola; 14 reti realizzate, 2 incassate.

I PRECEDENTI - Le due compagini si sono affrontate trentacinque volte nella loro storia in campionato. Avellino avanti con 14 vittorie a 8; 13 pareggi. 35-27 per i campani il computo delle reti.

Al “Partenio” un solo successo dell’US in 17 partite oltre a 6 segni pareggi e 10 sconfitte con a 7 reti realizzate e 21 incassate. Nella scorsa stagione terminò 0-0. L’8 novembre 2020 l’US sfatò il tabù Avellino vincendo per 1-3 in rimonta. Al gol di Fella al 31′, rispose Curiale al 42′; nella ripresa biancoverdi in 10 e Aquile ciniche con Di Massimo al 58′ e Di Piazza al 76′ a portare a casa i 3 punti.

Nell’anno 2005-2006 le due squadre si affrontarono in Serie B: pure in quel caso vittoria dei campani. 2-0 firmato Raffaele Biancolino al 45’ su rigore e dall’attaccante Lituano Thomas Danilevicius.

Nel 1973-1974, sempre in cadetteria terminò 1-1 con due rigori: a quello di Sperotto al 15’, rispose Spelta al 55’ per il Catanzaro. I giallorossi ottennero la salvezza, la Reggina no e giunse, così, sui Tre Colli o’ rey Massimo Palanca.

Nell’ultima stagione in Serie A, l’8 maggio 1983, l’Avellino travolse il Catanzaro per 4-0, in quella che fu l’ultima trasferta dei giallorossi nella massima serie, prima di chiudere quel disastroso campionato con l’Inter in casa. Autorete di Cavasin immediata al 1’; poi Bergossi al 53’, Tagliaferri al 58’ e Barbadillo al 78’ siglarono le reti per i biancoverdi.

Il direttore di gara designato è il Sig. Stefano Nicolini della sezione AIA di Brescia, al quarto anno di Can C ha diretto 37 gare di campionato con uno score di 18 vittorie per le squadre di casa, 8 pareggi e 11 vittorie per le squadre impegnate in trasferta. Ha inflitto 210 ammonizioni, 16 espulsioni e ha concesso 19 calci di rigore.

Due precedenti per i giallorossi con il direttore di gara lombardo: Picerno-Catanzaro (0-0) e Catanzaro-Campobasso (3-0), entrambi dello scorso campionato. Tre invece gli incroci con gli irpini, tutti nel torneo di serie D 2018-2019: Avellino-Cassino (3-0), Avellino-Calcio Flaminia (1-0) e Avellino-Pergolettese (3-0).

Gli assistenti saranno i Sig.ri Giovanni Dell’orco di Policoro e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale il Sig. Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Ecco dove vedere la diretta del match Avellino-Catanzaro valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, oltre che da ElevenSports.

A breve Video conferenza del tecnico

Gennaro Fregola