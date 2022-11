Calcio. Serie A: Atalanta-Napoli 1-2 il commento a caldo. Spalletti: “vittoria importantissima che ci dà la dimensione della forza che stiamo esprimendo”

BERGANO. - "Tre punti importantissimi, abbiamo giocato da Napoli". Luciano Spalletti commenta con legittimo entusiasmo il successo azzurro a Bergamo.

"L'Atalanta ha fatto una gran partita, ma noi siamo stati noi stessi e questo dà la dimensione della nostra prestazione e della forza che abbiamo dovuto esprimere per conquistare la vittoria".

"Vincere su questo campo, in un ambiente così caldo è indice di un valore che i ragazzi stanno dimostrando continuamente, riuscendo a mettere in campo sempre qualità, equilibrio e precisione nei passaggi".

"Ribadisco che l'Atalanta fa giocate che hanno uno spessore altissimo ed è anche normale prendere delle ripartenze perchè hanno fisicità e organizzazione ben definita. Noi siamo stati bravissimi con la linea difensiva, Kim e Juan Jesus hanno compiuto recuperi straoedinari a campo aperto"

E' stata vincente la scelta di Elmas per Kvara:

"Elmas ha unito qualità e fisicità in maniera eccezionale. Noi abbiamo un gruppo completo e ricco di uomini importanti. Quando giri il mondo e giochi così tante partite se non si hanno 20-22 di assoluto valore e affidabilità non puoi arrivare a questo livello".

"Ripeto è una vittoria importantissima, sono davvero entusiasta dei ragazzi e di quello che stanno dimostrando. Lavoriamo in maniera intensa e corretta, questa è la strada sulla quale ci stiamo muovendo nella maniera giusta"

Uan Jesus: “e’ il successo del gruppo, stiamo crescendo rispetto allo scorso anno”

"E' stata la vittoria del gruppo". Juan Jesus elogia la rosa azzurra dopo il successo sull'Atalanta.

"Stiamo giocando partite ad alto livello con continuità. Il merito è della crescita che stiamo avendo rispetto allo scorso anno".

"Eravamo già competitivi la stagione passata ma adesso con i nuovi calciatori arrivati stiamo acquisendo sempre maggiore forza. Siamo un gruppo compatto e chiunque entra dà sempre un contributo importante"

"Io ringrazio il mister e la Società per aver avuto la possibilità di giocare nel Napoli e di essere oggi in una squadra così ambiziosa. Darò sempre il massimo sia per me che per aiutare i miei compagni. Siamo molto contenti e dobbiamo proseguire con questa mentalità"

La partita era stata sbloccata da un rigore di Lookman, poi la rimonta con Osimhen ed Elmas

Il Napoli batte 2-1 l'Atalanta nel big match della 13/a giornata di serie A, portandosi a quota 35 in classifica, a +8 sui nerazzurri e a +9 sul Milan, in campo stasera.

I lombardi sono andati in vantaggio al 19' con un rigore concesso per fallo di mano di Osimhen e trasformato da Lookman ma lo stesso attaccante nigeriano ha pareggiato poco dopo (23') di testa e prima dell'intervallo (35') Elmas ha completato la rimonta.

Nella ripresa, l'Atalanta ha cercato il pareggio ma senza successo e la squadra di Spalletti ha incassato così la nona vittoria di fila in campionato (La cronaca)

I GOL

GOL! Atalanta - NAPOLI 1-2 al 35'! Rete di Eljif Elmas. Osimhen riesce a superare Demiral e crossa al centro, il macedone stoppa e con il sinistro batte Musso anche grazie alla deviazione di Hateboer.

GOL! Atalanta - NAPOLI 1-1 al 23'! Rete di Victor Osimhen. Schema su angolo che porta Zielinski al cross: pallone perfetto sul secondo palo, l'ariete di testa batte Musso!

GOL! ATALANTA - Napoli 1-0 al 19'! Rete su rigore di Ademola Lookman. Penalty perfetto della punta, palla forte sotto il sette con Meret spiazzato.