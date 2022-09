Campagna “Eroi ogni giorno”, mondo spettacolo in campo con Filo d'Oro

“Eroi ogni giorno”, mondo spettacolo in campo con Filo d'Oro. Parte campagna sms solidale per sostegno ai sordociechi.

ROMA, 10 MAR - Neri Marcorè, testimonial e amico della Lega del Filo d'Oro e altri nomi del mondo dello spettacolo, come Michela Andreozzi, Alessia Barela, Francesca Ceci, Federica Corti, Nino Frassica, Irene Maiorino, Alberto Malachino, Antonio Milo, Lucia Ocone, Alessio Praticò e Vittoria Schisano sono al fianco di chi non vede e non sente, alle loro famiglie e agli operatori della Fondazione per sostenere la Campagna #EroiOgniGiorno, a cui tutti possono contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al 45514 e su eroiognigiorno.it.

L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per potenziare la struttura di assistenza del centro di Osimo (Ancona). In particolare, con una chiamata o un semplice sms, si potrà sostenere il completamento del secondo lotto del nuovo Centro Nazionale di Osimo - il più grande progetto della Fondazione - che permetterà di rispondere alle richieste di supporto e assistenza specialistica delle famiglie delle persone sordocieche e il lavoro delle equipe interdisciplinari della Lega del Filo d'Oro nel realizzare piani educativi e percorsi riabilitativi personalizzati in grado di permettere ai tanti bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di costruire, giorno dopo giorno, il loro contatto con il mondo esterno e di uscire dall'isolamento, fatto di buio e silenzio, nel quale vivono, e che la pandemia generata dal Covid ha acuito.