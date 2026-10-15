Carburante introvabile in Calabria code ai distributori e rischio blocco autotrasportatori

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Una carenza di carburante sta mettendo in ginocchio la Calabria. Da questa mattina, lunghe code di automobilisti si sono formate davanti ai distributori di tutta la regione, alimentate dal timore di rimanere a secco. La causa scatenante è il blocco delle consegne che va avanti da due giorni: le autobotti dirette in Calabria sono infatti ferme presso la raffineria Eni di Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva stanno protestando impedendo il transito dei mezzi pesanti. La protesta contro il caro carburante si sta allargando a tutto il Sud Italia, con agricoltori e autotrasportatori mobilitati tra Calabria, Puglia e Basilicata.

Le ragioni della protesta

I lavoratori dell'ex Ilva di Taranto hanno avviato una mobilitazione per chiedere garanzie sul futuro dello stabilimento e la tutela dei livelli occupazionali. Il presidio, che sta bloccando l'uscita delle autobotti dalla raffineria, ha avuto un effetto immediato sulle forniture destinate alla Calabria, creando un vuoto che si sta ripercuotendo su tutta la rete distributiva locale.

Code e panico tra gli automobilisti

In molte città calabresi, da Cosenza a Reggio Calabria, passando per Catanzaro e Crotone, gli automobilisti hanno preso d'assalto i distributori, esaurando in poche ore le scorte disponibili. In alcune stazioni il gasolio è esaurito, anche in conseguenza a un improvviso picco di domanda. Alcuni gestori hanno già esposto il cartello "esaurito", mentre altri limitano la vendita a un tetto massimo per cliente. I gestori degli impianti hanno però rassicurato gli automobilisti che le autocisterne stanno viaggiando e che stanno rifornendo regolarmente le pompe. La situazione rischia di degenerare ulteriormente se le consegne non riprenderanno a breve.

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In arrivo il blocco degli autotrasportatori

A complicare il quadro, in Calabria gli autotrasportatori hanno proclamato un fermo regionale dal 16 al 20 ottobre, che potrebbe paralizzare definitivamente la distribuzione di carburante e merci in tutta la regione. Le associazioni di categoria chiedono interventi urgenti per sbloccare la situazione e scongiurare il caos.

Possibili ripercussioni sull'economia locale

Se la crisi dovesse protrarsi, le conseguenze non riguarderebbero solo gli automobilisti ma l'intero sistema economico regionale, con disagi per le imprese, i trasporti pubblici e i servizi essenziali. Le autorità locali invitano alla calma e assicurano che sono in corso contatti con il governo per trovare una soluzione rapida.