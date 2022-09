Catanzaro Acqua: domani interruzione zona sud per lavori Sorical a impianto Corace

CATANZARO, 2 MAR - Domani , martedì 3 marzo, dalle ore 8 e fino al termine degli interventi che eseguirà la Sorical, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nell’area della città compresa fra viale Cassiodoro, via della Resistenza, via Guglia, viale Emilia e via Runci, nei quartieri Santa Maria, Corvo, Aranceto e nella zona Corace del quartiere Lido. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi saranno causati da lavori di natura elettrica effettuati da Sorical all’impianto del Corace. Le operazioni dovrebbero protrarsi fino alle ore 17. La normalizzazione dell’erogazione dovrebbe pertanto avvenire entro la serata.