Catanzaro. AMC: Ecco il nuovo programma orario invernale. Scarica Pdf

CATANZARO. AMC Giovedì 24 settembre in vigore il nuovo programma di esercizio invernale Arrivati i nuovi scuolabus

CATANZARO, 22 SETT - L'Amc Spa – l'azienda che gestisce la mobilità pubblica per la città di Catanzaro – comunica che da giovedì 24 settembre entrerà in vigore il nuovo programma di esercizio invernale.

Oltre 400 le coppie di corse giornaliere previste che abbracceranno tutta la giornata, dalle ore 5.35, la prima uscita, alle ore 24, l'ultima.

I sei nuovi bus, presentati negli scorsi mesi, raccorderanno, principalmente, il campus universitario con il quartiere marinaro (ultima corsa alle ore 23) e il centro città (ultima corsa alle ore 22).

Tutte le corse e gli orari sono consultabili sul sito aziendale www.amcspa.it

In concomitanza con la riapertura delle scuole partirà anche il servizio scuolabus – che conta di 8 linee più una per ragazzi diversamente abili, e 3 linee dedicate ma non esclusive pe l'Istituto Casalinuovo, Mattia Preti e Vivaldi - che è stato potenziato con l'acquisto di due nuovi mezzi. Il management dell'Amc ha manifestato al sindaco Sergio Abramo di essere disponibile a variare o ad aumentare le corse, qualora fosse necessario.

La società, recependo l'ultimo decreto regionale in tema di misure anti Covid, ha limitato la capienza dei bus all'80%, ponendo sempre massima attenzione alle operazioni di sanificazione dei mezzi sui quali, si ricorda, è obbligatoria la mascherina.

L'amministratore unico, Marco Azzarito Cannella, e il direttore generale, Marco Correggia, augurano un buon avvio del nuovo anno scolastico agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il persone operante negli istituti.

CLICCA QUI E SCARICA AMC IL NUOVO ORARIO INVERNALE 2020-21 IN PDF