Catanzaro, Covid-19. Amc:da domani servizi ridotti

CATANZARO 19 MAR - L'Amc Spa, la società che gestisce la mobilità pubblica per la città diCatanzaro, comunica che, inseguito all'ordinanza n.9 del 16 marzo a firma del Presidente dellaRegione Calabria, Jole Santelli, avente ad oggetto “Urgenti misureper la prevenzione e gestione d'emergenza epidemiologica daCovid-19”, da domani,venerdì 20 marzo, i servizi di trasporto pubblico locale subirannouna notevole riduzione.

Lasocietà specifica che, come indicato nell'atto emesso dallaGovernatrice, verranno comunque garantati “itrasporti verso strutture sanitarie e ospedali; per il pendolarismolavorativo nelle fasce di punta; per l'accesso ai capoluoghi diprovincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali; perl'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche inattività; per i servizi necessari a raggiungere gli eserciziautorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di primanecessità; interconnessioni per l'accesso alle stazioni ferroviarieed autostazioni. I servizi non dovranno superare il 30% di quelli giàautorizzati nel programma di esercizio previsto”.

Obiettivodell'ordinanza è quello di limitare la mobilità degli utenti, giàsensibilmente diminuta negli ultimi 15 giorni e, quindi, lapossibilità di contagio da Coronavirus.

L'AmcSpa evidenzia che, nella riduzione dei servizi del 70%, garantisce,in ogni caso, i collegamenti di tutti i quartieri, sia al mattino cheal pomeriggio. Le prime corse saranno alle 7, le ultime alle ore20.30.

Cambieràanche l'orario di apertura della funicolare: dalle ore 7 alle ore9.15 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

Siricorda che, come da disposizione del sindaco Sergio Abramo sino al 3aprile si potrà sostare gratuitamente sulle strisce blu. Ilparcheggio Musofalo è regolarmente attivo ma con la presenza di unasola navetta, visto il numero ridotto di utenti registratonell'ultimo periodo.

Pertutti i dettagli si può consultare il sito amcspa.it e per info erisposte immediate si può scrivere alla pagina facebook Amc Spa.