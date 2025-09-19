Reggiana-Catanzaro, Mister Aquilani: "Non esistono gare facili in Serie B" Video
Reggiana-Catanzaro, Aquilani alla vigilia: "Serve identità e attenzione in ogni dettaglio"
Le parole del tecnico giallorosso prima della trasferta: analisi tattica, stato della squadra e insidie della gara
Alla vigilia della sfida tra Reggiana e Catanzaro, valida per la prossima giornata di Serie B, mister Alberto Aquilani ha presentato la partita sottolineando le difficoltà e le peculiarità di un campionato che non concede pause.
Un campionato insidioso e sempre diverso
"Affrontiamo partite che hanno sempre insidie diverse – ha dichiarato Aquilani – il campionato di Serie B è complesso, ogni gara è unica. La preparazione è stata la stessa, fatta di concentrazione e lavoro quotidiano: mi auguro che domani riusciremo a dimostrarlo in campo".
Il tecnico ha ricordato l’importanza di ripartire dal buon secondo tempo visto contro la Carrarese, quando la squadra ha creato occasioni e mostrato maggiore brillantezza tattica.
Identità e adattamento tattico
Sul piano strategico, Aquilani ha ribadito che la forza del Catanzaro deve essere la capacità di sapersi adattare:
"Mi aspetto una squadra che riconosca le situazioni della gara e che sappia cambiare atteggiamento: pressione alta, contropiedi, gestione dei ritmi. Una squadra che vuole crescere deve saper indossare diversi abiti all’interno della partita".
Situazione infortunati e nuovi arrivi
Capitolo indisponibili: Frosinini non sarà della partita, Pandolfi e D’Alessandro hanno avuto qualche acciacco, mentre Uden sta crescendo di condizione e potrebbe avere spazio. Per Di Francesco, invece, lo stop continua: "Non è ancora disponibile, vogliamo evitare rischi inutili per il polpaccio", ha spiegato l’allenatore.
In crescita anche i nuovi innesti come Cassandro e Buglio, che stanno trovando continuità negli allenamenti.
Convocazione in Nazionale per Liberali
Una nota lieta arriva dalla convocazione di Liberali al Mondiale Under 20. "Sono felice per lui – ha detto Aquilani – perché la Nazionale è sempre motivo di orgoglio. Allo stesso tempo, perderlo per un periodo non è semplice perché era in forte crescita con noi".
Moduli e soluzioni offensive
Sul fronte tattico, Aquilani ha spiegato che la scelta del 3-4-2-1 delle ultime gare non è definitiva:
"Non mi fossilizzo sui moduli. Ho in testa più sistemi di gioco, dipende dalle caratteristiche dei giocatori e dall’avversario. La squadra si allena per interpretare più soluzioni".
L’allenatore non esclude anche nuove combinazioni in avanti, con l’utilizzo di Iemmello più vicino alla porta: "È una possibilità concreta, vedremo anche in base alla forma fisica e agli equilibri generali".
Le insidie della Reggiana
Infine, un focus sugli avversari: "La Reggiana è una squadra ben allenata, con giocatori di qualità ed esperienza. Serviranno umiltà, concentrazione e intensità: se abbassiamo i ritmi rischiamo di essere sterili. Non esistono partite facili in Serie B, ogni sfida va affrontata con il massimo rispetto". (Fonte US Catanzaro 1929)
Scritto da Nicola Cundò
Scritto da Nicola Cundò