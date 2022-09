Catanzaro, carenza idrica, ancora disagi in diverse zone della città, aggiornamenti

CATANZARO, 22 SETT. - È ancora in corso l'intervento di ripristino, da parte di Sorical, sul tratto di condotta che alimenta i serbatoi di Santa Domenica, interessato da una rottura di grossa entità registrata ieri.

L'ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili, impegnato a ridurre al massimo i disagi per la cittadinanza, ha ricevuto comunicazione sul protrarsi del disservizio.

La riparazione da parte di Sorical è di particolare complessità, per cui si prevede che i disagi continueranno presumibilmente fino alla serata odierna, con una graduale normalizzazione del servizio.

I tecnici del Comune, anche con sopralluoghi sul posto, stanno monitorando l'evolversi della situazione. Il disservizio riguarda le seguenti zone: Stadio, San Leonardo, le strade del centro storico comprese fra via Indipendenza e via Cilea, Piano Casa, Sala, Campagnella, Samà, Cava, Signorello, Santo Janni, Siano, via Lucrezia della Valle, viale De Filippis, Sant’Antonio, Cavita, Mater Domini e Gagliano.

La rottura registrata da Sorical si estende anche sui comuni limitrofi di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani e Sersale.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.