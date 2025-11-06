Carte d’identità cartacee: valide solo fino al 3 agosto 2026

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro avvia la transizione completa alla Carta d’Identità Elettronica

L’Amministrazione comunale di Catanzaro comunica ai cittadini un’importante novità: secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, anche se riportano una data di scadenza successiva.

Questa misura rientra nel percorso di digitalizzazione e sicurezza dei documenti d’identità previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, che stabilisce standard più elevati per la protezione dei dati personali e per l’identificazione ai fini dell’espatrio.

Dopo tale data, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata né in Italia né all’estero. Il rilascio del formato tradizionale sarà consentito solo in casi eccezionali e documentati, ma anche in tali situazioni la scadenza resterà fissata al 3 agosto 2026.

Come sostituire la carta d’identità cartacea con la CIE

Il Comune di Catanzaro invita tutti i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo a richiedere per tempo la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) per evitare disagi e garantire la piena validità del documento di riconoscimento.

Per il rilascio della CIE è necessario presentare:

una fototessera aggiornata ;

; la precedente carta d’identità ;

; la tessera sanitaria.

Il contributo previsto è di 21,94 euro, da versare direttamente allo sportello tramite POS al momento della richiesta.

Perché passare alla CIE

La Carta d’Identità Elettronica non è solo un documento più sicuro e conforme agli standard europei: rappresenta anche una chiave d’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, tra cui SPID e portali regionali o comunali, favorendo un’amministrazione sempre più efficiente e moderna.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-scadenza-carte-didentita-rilasciate-in-modalita-cartacea/