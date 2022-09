Catanzaro-Casertana 1-1, tutto nel primo tempo in una gara sempre incerta (con highlights)

CATANZARO 16 FEB - Tutto nel primo tempo. Le reti che fissano il risultato tra Catanzaro e Casertana, infatti, sono arrivate entrambe nella prima metà, ma anche nel secondo tempo le emozioni non sono mancate e, complessivamente, dall’inizio alla fine l’incertezza sul risultato non è mai mancata.

Casertana immediatamente in pressing per non consentire al Catanzaro di ragionare e questa tattica mette in difficoltà i giallorossi che subiscono le prime occasioni che passano sui piedi di Starita. La rete del vantaggio casertano arriva al 13’, sulla punizione di Zivkov che trova sulla sua traiettoria la testa di Casoli. Il Catanzaro arranca ma non arretra più di tanto e si riorganizza trovando il pareggio al 35’ sugli sviluppi di una preziosa apertura sulla destra di De Risio che trova Casoli pronto a scodellare con un preciso assist per Tulli che di testa trova la rete del pareggio.

Nel secondo tempo le squadre cercano continuamente di superarsi. Sugli scudi Bleve che nel giro di pochi secondi, in due azioni distinte sbarra la porta a Tascone, fresco ex. Auteri mette in campo forze fresche ridisegnando il potenziale offensivo. Bianchimano, di testa, trova soltanto il palo al 28’ e nelle ultime battute del tempo regolamentare Iuliano dà soltanto l’illusione della rete. La Casertana non sta a guardare, Rainone sugli sviluppi di un corner, coglie la traversa con la palla che gli si appoggia prima di terminare sul fondo, mentre all’ultimo assalto, prima del triplice fischio finale, Atanasov, di testa, non trova la porta per pochi centimetri

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-CASERTANA 1-1

MARCATORI: 13' pt Casoli (Cz) (aut.), 35' pt Tulli (Cz).

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Atanasov, Nicoletti (16’ st Giannone); Casoli, Corapi, De Risio, Contessa; Carlini (25’ st Di Livio), Di Piazza (25’ st Bianchimano), Tulli (35’ st Iuliano). A disposizione: Mittica, Quaranta, Riggio, Urso, Statella, Novello, Iuliano, Bayeye. Allenatore: Auteri.

CASERTANA (3-5-2): Cerofolini; Rainone, Silva, Caldore; Adamo (46’ st Paparusso), Laaribi (14’ st Varesanovic), Santoro, Tascone, Zivkov (31’ st Longo); Starita (31’ st Origlia), Castaldo. A disposizione: Crispino, Galluzzo, Ciriello, Matese, Clemente, Lezzi, Ciardulli, Corado. Allenatore: Ginestra.

ARBITRO: Ricci di Firenze.

Assistenti arbitrali: Della Croce-Trasciatti.

AMMONITI: Zivkov (Ce), Celiento (Cz), Silva (Ce), Corapi (Cz), De Risio (Cz), Varesanovic (Ce), Tascone (Ce).

NOTE: Spettatori 5235 (2775 paganti), incasso 46.924 euro. Angoli: 7-1 per la Casertana. Recupero: pt 0’, st 6’.

Il post partita di Catanzaro - Casertana

Sala stampa | Per la Casertana il tecnico Ciro Ginestra e il capitano Pasquale Rainone