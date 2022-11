Catanzaro. Il sindaco e la vice sindaco hanno ricevuto la Console Generale degli Usa

CATANZARO 16 NOV. - Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e la vice sindaco Giusy Iemma hanno ricevuto questo mattina a Palazzo De Nobili la visita della Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, la Signora Tracy Roberts-Pounds.

A tre mesi dall’inizio del suo mandato, la diplomatica si trova attualmente in viaggio ufficiale in Calabria per conoscere e approfondire le realtà del sud Italia.Il confronto si è svolto in un’atmosfera di grande cordialità e collaborazione e, oltre a dialogare sui temi di attualità che interessano l’Italia, ha rappresentato un primo passo nella prospettiva di instaurare futuri e proficui rapporti tra la nostra città e gli Stati Uniti d’America.

La Signora Console si è detta particolarmente lieta ed entusiasta di questa che è la sua prima visita in Calabria e a Catanzaro, da cui ha potuto ammirare le peculiarità naturali, relazionali e urbane. Durante l’incontro, il sindaco Fiorita e la vice sindaco Iemma hanno apprezzato l’impegno e la volontà di conoscere Catanzaro, città ospitale e ricca di tradizioni che merita vetrine internazionali e che potrebbero trovare sponda in un’agenda programmatica comune.



La diplomatica ha fatto omaggio all’Amministrazione Comunale di un volume di raccolta di immagini sulla storia degli Stati Uniti d’America e che verrà donato alla Biblioteca Comunale “De Nobili” di Catanzaro.Il sindaco e la vicesindaco hanno ricambiato con il gagliardetto della Città Capoluogo e “Capitoli Ordinazioni et Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro”, volume editato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, attualmente presieduta da Pietro Falbo, che oggi ha voluto offrirne una copia alla Console Statunitense.

La visita della Console Generale Roberts-Pounds è proseguita presso Villa Margherita, dove è stata accompagnata per conoscere uno dei polmoni verdi del Capoluogo.

“E’ stato un piacere per me incontrare il Sindaco Fiorita in occasione della mia prima visita ufficiale in Calabria. Gli Stati Uniti hanno un legame storico con questa regione.

L’obiettivo del nostro Consolato è quello di approfondire la conoscenza dei territori locali per creare nuove opportunità di scambi tra i nostri due popoli e maggiori possibilità di crescita per le nostre economie”, ha dichiarato la Console Roberts-Pounds. “Un grande onore ricevere la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli.

Catanzaro ha bisogno di dialogare con le istituzioni nazionali e internazionali che sono interessate ad approfondire la nostra realtà. Opportunità che consentono di lanciare il Capoluogo su scenari di alto prestigio che potranno restituirle il ruolo che le spetta in un panorama in cui, spesso, le città del sud non vengono adeguatamente valorizzate ”, è stato il commento del sindaco Nicola Fiorita.