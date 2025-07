Catanzaro, incendio a Viale Isonzo: fiamme minacciano le abitazioni intervento dei Vvf

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Incendio in una discarica abusiva a Viale Isonzo – Intervento dei Vigili del Fuoco

Catanzaro, 6 luglio 2025 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi in Viale Isonzo, zona sud del capoluogo, per un incendio sviluppatosi all’interno di una discarica abusiva.

Le fiamme hanno interessato rifiuti di varia natura, tra cui carcasse di autovetture, elettrodomestici, pneumatici e materiali ingombranti come mobili dismessi. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti.

A causa della rapida propagazione delle fiamme, il rogo ha minacciato da vicino alcune palazzine popolari situate nelle immediate vicinanze. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere e domare l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero alle strutture abitative adiacenti.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio e per la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti