Catanzaro. Incidente stradale SS106/varA due feriti uno è grave, intervento dei VVF

Uno grave trasportato in ospedale Catanzaro in eliambulanza

CATANZARO, 11 FEB - Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto nella galleria "Tiriorello", sulla variante della statale 106 a Catanzaro Marina, tra l'uscita quartiere Barone e l'uscita del quartiere Santa Maria. nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi, un camioncino Fiat OM40 ed una Citroen C4.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale Anas. Il ferito più grave è stato affidato al Suem 118 e trasportato in eliambulanza nell'ospedale di Catanzaro. Il transito nel tratto interessato dallo scontro è momentaneamente chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso

In aggiornamento