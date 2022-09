Catanzaro. Nota del gruppo consiliare con Abramo su corruzione Sindaco Abramo

Si riporta integralmente la nota diramata dal gruppo consiliare Catanzaro con Abramo:



CATANZARO 27 AGO - “La notizia dell’indagine per una presunta corruzione che coinvolgerebbe anche il sindaco Abramo ci ha letteralmente sconvolto.

Pur avendo estrema fiducia nell’azione della Magistratura, ci corre l'obbligo morale di evidenziare come sia proprio il nostro sindaco ad aver sempre respinto con veemenza atteggiamenti amministrativamente poco chiari. Ci viene difficile persino accostare la parola corruzione alla sua persona, quasi vent'anni di onorata e specchiata carriera politica senza la minima macchia rendono l'immagine di uomo, prima che di un politico, che non è mai sceso a compromessi.

La lealtà e il rispetto delle regole sono le linee guida con cui ha agito in tutti i suoi anni alla guida della città, di una città che ama e alla quale ha ininterrottamente dedicato massimo impegno e dedizione assoluta. Siamo certi, anche se è difficile verificarlo e anche se oggi la politica ha perso parte della sua credibilità, che nessuno leggendo la notizia si sia sentito tradito e deluso dal suo sindaco, tanto è lontano da lui un certo tipo di atteggiamento.

Le indagini seguiranno il proprio corso, consapevoli che la Magistratura farà luce con il massimo della competenza, come sempre, su questa vicenda. In noi, ma riteniamo di parlare a nome di tutti coloro che hanno avuto modo di parlarci anche una sola volta, non vi è il minimo dubbio che da questa storia Abramo non solo uscirà totalmente libero da qualsiasi addebito, ma saprà dimostrare una volta ancora, con la determinazione che lo caratterizza, quanto specchiata sia la sua persona".