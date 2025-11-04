Catanzaro, ordinanza per la nuova fermata bus su Viale dei Normanni

Tempo di lettura: ~2 min

La Polizia Locale interviene per migliorare traffico e sicurezza stradale

A Catanzaro, dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini e la diffusione di notizie sulla stampa locale, il Comando di Polizia Locale è intervenuto con una nuova ordinanza (n. 553 del 30 ottobre 2025) per regolare la sosta degli autobus extraurbani lungo Viale dei Normanni e ripristinare condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione.

I disagi segnalati dai cittadini

Da tempo, residenti e automobilisti lamentavano rallentamenti e lunghe code causate dalla fermata degli autobus posizionata nel tratto più stretto della carreggiata, dove è in corso un intervento di messa in sicurezza del manto stradale.

La fermata, collocata nei pressi dell’intersezione con Via Italia, costringeva spesso i veicoli a fermarsi incolonnati dietro gli autobus, con notevoli difficoltà per la viabilità.

Una situazione più volte documentata anche da InfoOggi.it, che aveva dato voce alle lamentele della cittadinanza.

L’ordinanza comunale: la fermata arretrata di 70 metri

Con il nuovo provvedimento, firmato dal Comandante della Polizia Locale, Generale Amedeo Cardamone, è stata disposta l’istituzione temporanea di una nuova fermata arretrata di 70 metri rispetto a quella originaria, in direzione sud-nord.

La scelta è stata dettata dall’esigenza di snellire il flusso veicolare: nel nuovo tratto, la carreggiata presenta due corsie di marcia e consente ai veicoli di sorpassare in sicurezza gli autobus in fermata.

Il documento, redatto dal Maresciallo Capo Rocco Cristallo, incarica inoltre il Settore Gestione del Territorio di posizionare la segnaletica stradale necessaria per rendere effettivo lo spostamento. Tutti gli organi di Polizia Stradale sono chiamati a vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

Un segnale di ascolto e attenzione

L’intervento rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle richieste della cittadinanza e ai problemi di traffico che da tempo interessano Viale dei Normanni.

Il Comune di Catanzaro ha dimostrato sensibilità e capacità d’ascolto, adottando una soluzione semplice ma funzionale per garantire una circolazione più scorrevole e sicura in una delle vie principali d’accesso al centro città.

Mobilità urbana e sicurezza stradale

La nuova fermata temporanea rientra in una visione più ampia di gestione sostenibile della mobilità urbana, che mira a ridurre le criticità legate ai lavori stradali e a garantire condizioni di ordine e sicurezza per automobilisti e utenti del trasporto pubblico.

L’obiettivo è quello di favorire una convivenza equilibrata tra i diversi flussi di traffico e migliorare, nel complesso, la qualità della viabilità cittadina.

Clicca QUI per l'Ordinanza