Catanzaro, Pafundi salta anche il Pisa: Gorgone perde qualità sulla trequarti

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Il giovane talento giallorosso deve ancora smaltire il problema muscolare accusato in Coppa Italia. Il recupero è orientato verso la trasferta di Bolzano, ma i tempi restano da valutare

Pafundi ancora fuori, niente sfida contro il Pisa

Il Catanzaro dovrà fare a meno di Simone Pafundi anche contro il Pisa. Dopo l'assenza nella prima giornata di campionato sul campo del Vicenza, il fantasista giallorosso è destinato a saltare anche il prossimo appuntamento di Serie B.

Come riportato dalla Gazzetta del Sud, alla base dello stop c'è un piccolo versamento di sangue al gemello di un polpaccio, un problema che sta richiedendo più tempo del previsto per essere completamente assorbito.

Per lo staff tecnico guidato da Giorgio Gorgone si tratta di un'assenza importante, soprattutto considerando le caratteristiche del giovane calciatore e il ruolo che può ricoprire nello sviluppo della manovra offensiva.

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L'infortunio accusato contro il Südtirol

Il problema fisico di Simone Pafundi risale alla partita di Coppa Italia contro il Südtirol, disputata a Ferragosto. Il classe 2006 era stato sostituito nel corso del secondo tempo e inizialmente le conseguenze dell'infortunio non sembravano particolarmente preoccupanti.

Gli accertamenti e l'evoluzione dei giorni successivi hanno però evidenziato la necessità di procedere con cautela. Il versamento nella zona del polpaccio continua infatti a condizionare il recupero del giocatore e il Catanzaro non vuole correre rischi, soprattutto in una fase così precoce della stagione.

L'obiettivo è consentire a Pafundi di rientrare soltanto quando avrà recuperato pienamente, evitando possibili ricadute che potrebbero prolungarne ulteriormente l'assenza.

Nel mirino la trasferta di Bolzano

Il prossimo obiettivo potrebbe essere la trasferta di Bolzano contro il Südtirol, prevista sabato 5 settembre per la terza giornata di campionato.

Anche questa data, tuttavia, non può ancora essere considerata una certezza. Molto dipenderà dall'evoluzione del problema e dalle risposte che arriveranno nei prossimi giorni.

Lo staff sanitario continuerà quindi a monitorare le condizioni di Pafundi, valutando progressivamente quando potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo e successivamente essere nuovamente convocato.

Un'assenza importante per Giorgio Gorgone

Per Giorgio Gorgone lo stop rappresenta una complicazione sul piano tattico. Pafundi offre qualità tecnica, rapidità nelle giocate e capacità di muoversi tra le linee, caratteristiche preziose per una squadra che cerca soluzioni sulla trequarti.

Il tecnico dovrà quindi individuare nuovamente delle alternative per la gara con il Pisa, soprattutto nella zona offensiva alle spalle della punta. Tra le possibilità a disposizione c'è l'impiego di soluzioni che coinvolgano Pietro Iemmello e Alessio Alesi, in attesa di poter recuperare il giovane fantasista.

La sua assenza non riguarda soltanto le possibili scelte di formazione. Pafundi può infatti cambiare il ritmo dell'azione attraverso l'uno contro uno, l'ultimo passaggio e la capacità di trovare spazi nelle difese avversarie.

Pafundi aveva già lasciato il segno in Coppa Italia

Prima dell'infortunio, Simone Pafundi aveva iniziato positivamente la stagione del Catanzaro. Proprio nella gara di Coppa Italia contro il Südtirol aveva realizzato il primo gol ufficiale dei giallorossi nella stagione 2026 2027.

La rete era arrivata con un preciso sinistro al volo su cross di D'Alessandro, un'azione che aveva mostrato immediatamente le qualità tecniche del giovane talento.

Il suo buon avvio aveva aumentato le aspettative intorno al ruolo che avrebbe potuto ricoprire nel nuovo progetto tecnico. Per questo motivo lo stop arrivato subito dopo rappresenta un contrattempo significativo.

Catanzaro chiamato a trovare nuove soluzioni contro il Pisa

In attesa del ritorno di Pafundi, il Catanzaro dovrà concentrarsi sulle alternative presenti in rosa. La partita contro il Pisa diventa un altro banco di prova per Gorgone, chiamato a trovare il giusto equilibrio offensivo senza uno degli elementi più creativi a sua disposizione.

La priorità, però, rimane il completo recupero del calciatore. Forzare il rientro in questa fase avrebbe poco senso, considerando che la stagione è appena iniziata e che Pafundi può diventare una pedina importante nel corso del campionato.

I prossimi giorni serviranno a capire se il percorso di recupero permetterà al fantasista di puntare realmente alla terza giornata a Bolzano oppure se sarà necessario attendere ancora.

Per il momento una cosa appare definita: Pafundi salterà anche Catanzaro Pisa, lasciando Gorgone senza una delle principali fonti di qualità e imprevedibilità sulla trequarti.