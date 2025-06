Catanzaro, perdita idrica nel quartiere marinaro (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, perdita idrica nel quartiere marinaro: Sorical individua il guasto e avvia l’intervento

CATANZARO – Un’improvvisa perdita idrica ha interessato nelle ultime ore il quartiere marinaro di Catanzaro, causando disagi per numerose famiglie e attività della zona. La segnalazione, pervenuta già nella mattinata, ha attivato l’immediato intervento della Sorical, la società che gestisce l’approvvigionamento idrico nella città.

Secondo quanto comunicato, i tecnici hanno individuato la criticità all’interno della rete e sono già al lavoro per ripristinare il normale flusso dell’acqua. L’intervento è in corso e si prevede che possa concludersi nelle prossime ore, compatibilmente con la complessità del guasto.

Intervento coordinato tra Comune e Sorical

Il Comune di Catanzaro sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un contatto diretto con Sorical per garantire che i lavori vengano eseguiti con tempestività ed efficienza, minimizzando i disagi per i residenti.

“In situazioni come queste – spiegano dagli uffici comunali – è fondamentale il coordinamento tra enti per assicurare risposte rapide e concrete. Comprendiamo il disagio dei cittadini e siamo impegnati per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.”

Possibili disagi temporanei e aggiornamenti

Nelle prossime ore potrebbero verificarsi cali di pressione o brevi interruzioni del servizio idrico in alcune zone del quartiere. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e a limitare, se possibile, l’uso dell’acqua alle necessità essenziali, fino alla conclusione dell’intervento.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Comune e della stessa Sorical.

