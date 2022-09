Catanzaro, Polizia arresta 34enne trovato con arma da sparo con matricola abrasa

Catanzaro Polizia arresta 34enne in flagranza di reato trovato con arma da sparo con matricola abrasa

CATANZARO, 28 SET. - Nel pomeriggio del 27 settembre 2022, personale del Commissariato di Catanzaro Lido, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 34 anni, poiché trovato in possesso di un’arma comune da sparo con matricola abrasa, completa di caricatore, di numero 9 munizioni calibro 9x19 e una munizione calibro 9x21, di una pianta di marijuana alta un metro e venti, e di un barattolo di vetro contenente grammi 4,62 della stessa sostanza.

Sia l’arma che la sostanza stupefacente sono state trovate nell’abitazione dello stesso, e precisamente: l’arma sopra un mobiletto situato accanto al letto, a portata di mano, e il barattolo con la sostanza stupefacente all’interno di un mobile della cucina. La pianta, invece, è stata rinvenuta nel giardino prospiciente l’abitazione.

Lo stesso veniva, pertanto, tratto in arresto e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.