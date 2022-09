Catanzaro quartiere Santo Janni carenza idrica

CATANZARO, 27 FEB - A causa di manutenzione della condotta idrica nel quartiere Santo Janni ci potranno essere dei disagi nella fornitura idrica per il quartiere.



Lo comunica il consigliere comunale Luigi Levato che rende noto di aver avuto notizia della scarsa erogazione di acqua si é prodigato ad eseguire un immediato ed improrogabile intervento per il ripristino sulla condotta, conclude Levato che il tutto si risolverà in tempi brevi