Catanzaro. domani, 15 ottobre, non verrà eseguito il ritiro della frazione organica

CATANZARO, 14 OTT - Domani giovedì 15 ottobre, non verrà eseguito il ritiro della frazione organica per problemi legati agli impianti di trattamento. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale non appena ricevuta comunicazione dalla Sieco, società che gestisce la raccolta differenziata nel capoluogo. Pertanto, si invitano i cittadini a non conferire i rifiuti organici.