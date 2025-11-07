ChatGPT ha detto: Terni, 18enne arrestato con 35mila euro in banconote false

Tempo di lettura: ~2 min

Giovane incensurato fermato dai Carabinieri: accusato di falsificazione e spendita di denaro contraffatto

Un’operazione dei Carabinieri di Terni ha portato all’arresto di un ragazzo di appena 18 anni, incensurato, trovato in possesso di 35mila euro in banconote false di vario taglio. L’intervento è avvenuto dopo un’attività di controllo e verifica sul territorio che ha insospettito i militari per alcuni movimenti anomali legati al giovane.

Il ritrovamento delle banconote e le accuse

Durante una perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto banconote contraffatte di diverso taglio, perfettamente imitanti quelle originali. L’accusa nei confronti del ragazzo è pesante: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, reati previsti dal Codice Penale e puniti severamente anche in caso di prima infrazione.

Le decisioni del giudice

Il Giudice per le indagini preliminari (Gip) ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare restrittiva, che prevede per il giovane l’obbligo di dimora nel comune di residenza, il divieto di uscire nelle ore notturne e la presentazione quotidiana presso la polizia giudiziaria. Si tratta di un provvedimento volto a garantire il controllo del soggetto in attesa dell’evoluzione dell’indagine.

Allerta per la circolazione di denaro falso

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare massima attenzione alle banconote sospette, in particolare durante transazioni tra privati o acquisti online, dove è più facile che circolino banconote contraffatte. I controlli delle autorità sono intensificati per evitare la diffusione di denaro falso, fenomeno che può minare la fiducia nei circuiti economici locali.

Presunzione di innocenza

È importante ricordare che, nel sistema penale italiano, vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Come sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana, nessuno può essere considerato colpevole fino a condanna passata in giudicato.