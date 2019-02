Codacons: esposto ad antitrust ed Enac contro Blue Air "supplemento posto a sedere"

CATANZARO 22 FEBBRAIO - Questa volta a finire nel mirino dell’associazione sono i check-in online che costringerebbero i passeggeri a pagare un supplemento di prezzo per ottenere un posto a sedere … come se in aereo si potesse viaggiare in piedi! Nello specifico la compagnia Blue Air pretende, oltre il normale costo del volo, un supplemento di prezzo variabile dai 2 fino a 18 euro.

Secondo quanto si legge nell’esposto, nella procedura di Check-in online, non è prevista la possibilità che il posto venga assegnato direttamente (e senza ulteriori costi) dal sistema. In buona sostanza se non si sceglie la poltrona, pagando un sovrapprezzo, la procedura impedisce di effettuare la prenotazione.

La vicenda si è ripetuta proprio ieri, impendendo ad un viaggiatore Calabrese di prenotare, senza sovrapprezzo, il volo di questo pomeriggio da Lamezia Terme verso l’aeroporto di Torino Caselle. Il comportamento delle compagnie che applicano siffatte politiche - sostiene Francesco Di Lieto del Codacons - configura una pratica commerciale scorretta, per questo motivo chiediamo ad Antitrust ed Enac di intervenire con la massima urgenza a tutela degli utenti.

Dev’essere consentito di poter prenotare con anticipo un volo, rimettendosi alla compagnia per la scelta del posto e troviamo inaccettabile l’out out: o paghi un costo maggiore o è impossibile prenotare.

L’esposto punta ad ottenere - prosegue Di Lieto - “un provvedimento d’urgenza” per porre fine a quello che riteniamo essere un vero e proprio balzello.

Il Codacons chiede, infine, venga imposto a tutte le compagnie l’obbligo di una adeguata informazione nei confronti dei Consumatori circa la possibilità di poter prenotare, ugualmente senza alcun costo aggiuntivo, evidenziando che laddove si decida di non pagare il supplemento, i posti saranno, successivamente, assegnati in aeoporto. nazionale.