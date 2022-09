Come trovare farmacie aperte oggi ed evitare la fila

Quando si ha bisogno di una consulenza farmacologica non si può fare altro che ricercare il contatto di una farmacia in zona e vedere se è di turno. Partire alla ricerca di farmacie aperte oggi, con un’emergenza sanitaria in corso e stringenti norme di sicurezza da rispettare, vuol dire però doversi informare preventivamente sui turni dell’esercizio e anche doversi mettere in fila per tempi molto lunghi.

Se avete bisogno di un supporto di tipo farmacologico ecco le migliori farmacie aperte oggi a cui potervi rivolgere subito. Per essere sicuri di poter trovare sempre una farmacia di turno in caso di emergenza, nelle prossime righe potrete trovare tutto quello che c’è da sapere su turni e normative.

Scopriamo di più.

Come trovare farmacie di turno

A seguito di un imprevisto – come l’aver dimenticato un medicinale a casa o l’essersi feriti durante una gita – può essere molto importante sapere quali sono le farmacie di turno su cui poter contare.

Siamo infatti abituati a credere che il servizio farmaceutico sia a nostra disposizione sempre e comunque, cosa che ci porta, quando più ne abbiamo bisogno, davanti alla serranda abbassata di un esercizio.

Una brutta tosse che disturba il sonno o una fastidiosissima allergia notturna possono essere tutte ragioni per le quali dover partire alla ricerca di una farmacia.

Come fare, però, ad essere sicuri di trovarne di aperte?

Come capire quando una farmacia è di turno

L’espressione “farmacia di turno” sta ad indicare un esercizio di distribuzione di farmaci che chiude al pubblico alle ore 20.00 ma continua la sua attività fino alla riapertura antimeridiana.

In questo caso si parla infatti di farmacia a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, che come prevede la normativa, fornisce la consulenza di professionista anche a tarda notte.

Il cliente che si reca nella farmacia a battenti chiusi, infatti, fa riferimento ad uno sportello, venendo accolto da un farmacista di guardia. È a questa figura che potrò mostrare la ricetta medica o chiedere quel di cui ha bisogno.

Le normative da rispettare nelle farmacie

La chiusura collettiva delle attività portata dall’attuale emergenza sanitaria ha fatto sì che molte persone si chiedessero, con apprensione, se anche le farmacie potessero finire vittime del lockdown.

In realtà, assieme ai supermercati, le farmacie restano tra le attività produttive necessarie e pertanto trovare farmacie aperte oggi è semplicissimo.

Più difficile, tuttavia, è divenuto il rapporto tra il pubblico e lo specialista, che resta filtrato da una serie di normative importanti da rispettare. Come per ogni altra attività, l’ingresso in farmacia prevede infatti l’utilizzo di guanti e mascherina.

Farmacie aperte oggi: come evitare la fila

Un’altra conseguenza diretta dell’emergenza è data dalle lunghe file che precedono l’ingresso in farmacia. Per fortuna, un trucco per evitare gli assembramenti esiste. Google offre infatti un servizio per monitorare il grado di affluenza di un’attività. Una semplice ricerca in Internet basterà per trovare le farmacie aperte oggi ma meno affollate su cui poter fare affidamento in caso di bisogno.