Come vestirsi per evitare i malanni di stagione

La primavera porta con sé aria nuova, in tutti i sensi! Insieme alla voglia di belle giornate e di Natura che rinasce, anche il clima esprime il cambiamento, e tra i repentini alternarsi di caldo-freddo è opportuno cambiare un po’ il proprio look e adeguarsi alle birichinate tipiche di questa stagione. La Primavera però per fortuna porta anche tante occasioni di risparmio, come il come il codice sconto shein che si possono sfruttare per arricchire il guardaroba con gli elementi più furbi ed evitare così di cadere nelle trappole dei malanni stagionali.

Ecco 10 trucchi per affrontare il tempo... ballerino!

1 - Vestirsi a strati.

Canotta, t-shirt, camicia, maglioncino e spolverino possono essere abbinati con facilità e si rivelano adatti ad ogni outfit, ma cosa più importante si possono togliere o mettere a seconda della variazione della temperatura. Per proteggersi dai virus, sì alla mascherina ma per sentirsi coccolate e al caldo non c’è niente di meglio che aggiungere un colorato foulard, che eviterà i fastidi delle ventate ghiacce e darà un tocco di allegria coprendo le mascherine che, diciamocelo, non sono propriamente fashion!

2 - Mai senza ombrello.

Non si tratta di un capo d’abbigliamento ma è fondamentale in questo periodo dell’anno: mai uscire senza o un bell’acquazzone potrebbe rovesciarsi addosso senza pietà. E i capelli non possono permetterlo!

3 - Gonna e Pantaloni.

In ogni caso, via i tessuti invernali più pesanti per accogliere jeans, pantaloni coulotte e i primi pantaloni in cotone. Per le gonne, l’ideale è scegliere quelle lunghe, fino alla caviglia o al ginocchio. Per le mini, è meglio attendere ancora qualche settimana! Sono inoltre sconsigliate le calze nere coprenti; se proprio non si riesce a farne a meno si può optare per collant velati, anche colorati, evitando la tinta color carne.

4 - Trench.

Questo è il capospalla per eccellenza, ideale per le mezze stagioni. Il trench oltre ad essere di gran tendenza e non passare praticamente mai di moda, ripara dal freddo, è impermeabile, e aggiunge subito un tocco più chic e ricercato ad ogni look.

5 - Giacca di pelle.

Immancabile in ogni guardaroba, il giubbotto di pelle si può indossare dalla mattina alla sera, protegge le spalle nelle ore più fresche e soprattutto è un capo casual e sempre di moda. Il colore? Se non se ne possiede neanche uno, meglio optare per il classico nero; se invece si ama particolarmente questo capo d’abbigliamento si può alternare il colore scuro a modelli in tinta rosa, verde, rosso, lilla e persino bianco e farsi conquistare dalle varianti a fiori, con borchie o frange.

6 - Dolcevita.

Per chi non ama particolarmente sciarpe e foulard, questo capo d’abbigliamento accompagna i mesi in cui ancora le temperature giocano qualche scherzetto. È adatto ai look formali ma può essere sdoganato con accessori più trendy e, cosa più importante, copre le vie respiratorie dal freddo e dal vento.

7 - Scarpe da pioggia.

Durante il cambio di stagione anche i piedi vanno salvaguardati! Bisogna armarsi di stivaletti e anfibi, meglio se in pelle vera e in gomma in modo che non facciano sudare e al tempo stesso garantiscano impermeabilità. Per le scarpe di tela… è meglio attendere ancora un po’..

8 - Mix di abiti.

Prima di effettuare il cambio dell’armadio, è meglio lasciare qualche capo più pesante, qualche maglioncino o giacca, e cominciare gradualmente a tirar fuori i capi più leggeri. Un esempio? Si può indossare un bell’abitino in chiffon dalla fantasia floreale con sopra un pullover, oppure un paio di jeans con una t-shirt in cotone e un maxi cardigan. Il risultato sarà di tendenza e soprattutto non si rischiano esposizioni all’aria ancora troppo fresca.

9 - La sciarpa.

Naturalmente non la classica sciarpa invernale di lana ma quella primaverile, soprattutto a livello di tonalità e stampe. Come anche i foulard, le stole e le pashmine sono leggere, morbide, coprono la gola e riparano dai colpi di freddo, soprattutto nelle versioni più ampie che sono indossabili anche come scialle.

10 - Shopping bag.

Immancabile dotarsi dell’accessorio più amato dalle donne! Una borsa grande sarà utilissima per… nascondere il kit di sopravvivenza: foulard, ombrello, maglioncino e tutto ciò che si va a togliere durante la giornata quando le temperature sono più alte.