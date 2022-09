Comunale di Catanzaro, da sabato si torna a Teatro

Catanzaro, 1 Settembre - Sabato 4 settembre alle 20,30 e domenica 5 settembre alle 18,30 la compagnia Teatro Incanto riapre i battenti del Cinema Teatro Comunale, Il Centro del centro storico!

Lo fa con una commedia storica, “Giù il cappello!”, lo spettacolo che ha segnato tutta la vita del Teatro Incanto perché nella trama stessa si racconta quello che il Teatro Incanto ha realizzato negli anni.

L’apertura di un teatro che potesse dare vitalità a tutte le associazioni del posto, coinvolgere i bambini, Fare Teatro con amore e passione.

Lo spettacolo è COMPLETAMENTE GRATUITO per tutti i possessori dell’abbonamento alla stagione Domenica d’Incanto del 2019, ma è comunque obbligatorio prenotare, scegliere il posto ed essere muniti di Green Pass.

Mercoledì 15 e giovedì 16, sempre alle 20,30, sarà la volta di “Candida”, commedia di Nino Gemelli realizzata dal Teatro Incanto.

Un modo straordinario per riprendere il contatto con il teatro, per presentare la nuova stagione teatrale, per ricominciare a frequentare il nostro TeatroLAB- 2 ore fuori dal mondo!

Chiama Carmen allo 0961 741241 e prenota il tuo posto nel Centro del centro storico!