Comunali: Reggio Calabria, deceduto candidato consigliere Giovanni Di Leo

Comunali: Reggio Calabria, deceduto candidato consigliere. Morto per cause naturali. Era in lizza con una lista civica

REGGIO CALABRIA, 31 AGO - E' morto improvvisamente a Reggio Calabria Giovanni Di Leo, candidato al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista civica "Riabitare Reggio", espressione del movimento "La Strada" schierato a sostegno dell'aspirante sindaco Saverio Pazzano. La scomparsa di Di Leo è stata resa nota con un post sulla pagina Facebook ufficiale del movimento. "Il grande cuore di Giovanni Di Leo s'è fermato stamane - è scritto nel post -.

Giovanni è uno dei nostri candidati in Riabitare Reggio. Oggi è un giorno triste". Ingegnere idraulico, Di Leo, già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno, era da sempre impegnato nella battaglia per l'acqua pubblica. Sull'argomento aveva anche scritto un libro dal titolo "Il buco nell'acqua". La morte di Di Leo ha suscitato emozione e costernazione nel mondo politico e non solo di Reggio Calabria. Espressioni di cordoglio sono state espresse dai candidati sindaci.

LE REAZIONI

*** Il cordoglio di Falcomatà e Minicuci

Cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'ingegnere Giovanni Di Leo, candidato in una lista civica a sostegno dell'aspirante sindaco Saverio Pazzano, è stato espresso anche dai candidati sindaci del centrosinistra Giuseppe Falcomatà e del centrodestra Antonino Minicuci. "A nome mio e del Comune - ha detto il primo cittadino uscente Falcomatà - mi unisco al dolore della famiglia e di chi gli ha voluto sempre bene, consapevole che Reggio Calabria perde un uomo colto e gentile, un attivista importante nella difesa e nella tutela del bene pubblico e collettivo". Per Falcomatà la scomparsa di Di Leo "lascia un grande vuoto". "Apprendiamo della prematura e improvvisa scomparsa di Giovanni Di Leo, candidato alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Una triste notizia - ha affermato Minicuci - che squarcia la campagna elettorale che ci vede in queste settimane impegnati assieme ad alleati e avversari politici. Rivolgiamo a nome di tutta la coalizione di centrodestra un pensiero e sincere condoglianze alla sua famiglia".

*** M5s, resta testimonianza suo impegno Parentela e d'Ippolito: uomo esemplare per affermazione legalità

"Giovanni Di Leo è stato un uomo esemplare per la l'affermazione della legalità e dei princìpi della democrazia". E' quanto afferma i deputati M5S Paolo Parentela e Giuseppe d'Ippolito, a proposito dell'improvvisa scomparsa dell'ingegnere "tra l'altro protagonista - sottolineano in una nota - di importanti e incessanti battaglie per l'acqua pubblica". "Con Giovanni - proseguono Parentela e d'Ippolito - abbiamo fatto insieme tanta strada, soprattutto nella lotta costante contro l'applicazione di tariffe illegittime da parte della Regione Calabria e di Sorical e contro la gestione problematica del servizio idrico calabrese. Siamo vicini ai suoi cari e lo ricordiamo per quello che era, cioè un uomo di grandissima competenza professionale, di onestà granitica e rara, di fervente e disinteressata passione civile per il bene comune". "Crediamo - concludono i due parlamentari del M5s - che la politica e le istituzioni calabresi debbano riconoscere e divulgare questi aspetti della personalità dell'ingegner Di Leo, la cui testimonianza di impegno civile resterà viva nelle nuove generazioni".