Comuni: Crotone, Prefetto nomina un sub commissario

CROTONE, 30 DIC - "Il dott. Vito Laino, funzionario economico finanziario presso la Prefettura di Cosenza, è stato nominato dal prefetto di Crotone sub commissario al Comune di Crotone".



A riferirlo è una nota del Comune di Crotone, "Il sub commissario Laino - è detto nella nota - coadiuverà il commissario prefettizio Tiziana Costantino in particolare per gli aspetti che ineriscono la materia finanziaria e di bilancio". Il commissariamento del Comune di Crotone si è reso necessario nelle scorse settimane a seguito delle irrevocabili dimissioni presentate da Ugo Pugliese dalla carica di sindaco dopo il suo coinvolgimento in una inchiesta della Procura sull'affidamento ad un consorzio della gestione della piscina comunale.