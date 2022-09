Il Consiglio dei ministri approva la riforma del processo penale

Consiglio dei Ministri, ok alla riforma del processo Penaleira di Conte: 'Iv decida cosa fare, poi valuteremo'

ROMA, 14 FEB - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al ddl sulla riforma del processo penale. Nel provvedimento c'è anche il lodo Conte bis.



"Quando si lavora con serietà, responsabilità e impegno i risultati seppur faticosi, arrivano", ha detto il premier secondo cui l'assenza di Iv è una loro 'sconfitta': "Chiarisca se si sente in condizioni di offrire un contributo, dopodiché valuteremo"