Contagi in lieve calo, +1.458 in 24 ore. 7 le vittime

Contagi in lieve calo, +1.458 in 24 ore. 7 le vittime. Ma con 20mila tamponi in meno. Nessuna regione senza nuovi casi.

ROMA, 13 SET - Lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 287.297.

Sul calo pesa però il minor numero di tamponi effettuati: 20mila circa meno di ieri (72.143 contro 92.706). Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di 35.610 mentre non c'è alcuna regione senza nuovi casi.