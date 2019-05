Conte, crisi? Programma lavoro fino a fine legislatura

ROMA, 4 MAGGIO - "Noi siamo qui per lavorare per i cittadini, abbiamo un programma di lavoro che impegnerà per tutta la legislatura". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita a San Marco in Lamis, rispondendo ai cronisti che gli chiedono della tenuta del governo.