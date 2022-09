Coronavirus: 8 nuovi casi in Calabria, altrettanti guariti. Positivi attivi stabili a 370, 3 in rianimazione e 28 in reparto.

CATANZARO, 11 SET - Sono otto anche oggi i nuovi contagi da coronavirus accertati in Calabria. Il numero totale dei positivi dall'inizio della pandemia sale così a 1.683 a fronte di 170.074 tamponi eseguiti sino ad oggi. Il numero dei casi attivi, invece, resta stabile a 370 per effetto di 8 nuove guarigioni che portano il totale a 1.215.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.569. Dei casi attuali, tre sono in terapia intensiva, 28 ricoverati in reparto e 339 isolati a domicilio. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 98. Territorialmente, i casi totali sono a: Catanzaro 13 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Cosenza 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 84 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria 4 in reparto; 88 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti.

Crotone 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 186. I ricoverati nell'Azienda ospedaliera di Cosenza sono dieci, di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione". I migranti gestiti dell'Asp di Cosenza sono 53 e nel bollettino sono inseriti nel setting "Altra Regione o Stato Estero". Sempre a Cosenza oggi si registrano 4 casi: 3 da contact tracing e uno da rientro. A Reggio Calabria si registrano due nuovi casi riconducibili al focolaio di Oppido. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.740.