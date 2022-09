Coronavirus: Calabria in giro senza motivo, sette denunciati #IoRestoaCasa

CROTONE, 11 MAR - Sette persone sono state denunciate dai carabinieri di Crotone, in due distinti controlli, per l'inosservanza delle prescrizioni del Dpcm per l'emergenza coronavirus.



Le sette persone sono state trovate, nell'ambito dei servizi volti alla tutela della salute pubblica tramite il rispetto delle nuove misure, mentre circolavano per le strade della città senza alcun comprovato motivo.



A Isola di Capo Rizzuto i militari della locale Tenenza hanno denunciato un 61enne, titolare di un centro scommesse, che manteneva l'apertura del suo esercizio nonostante i divieti.





