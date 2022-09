Coronavirus: Catanzaro, strade deserte, pochi in giro. #IoRestoaCasa

Coronavirus: Catanzaro, strade deserte, pochi in giro. Immagini analoghe un po' in tutta la Calabria

CATANZARO, 12 MAR - Strade deserte dal centro alla periferia e poche auto in giro a Catanzaro dopo le disposizioni adottate in nottata dal premier Giuseppe Conte per il contrasto all'epidemia di coronavirus. Il capoluogo e le altre principali città calabresi si presentano stamane con immagini da coprifuoco mai viste, dicono in molti, da decenni. Bar e locali su corso Mazzini, l'arteria principale del capoluogo regionale, tradizionali punti d'incontro per quanti si recano al lavoro sono serrati. Ma la cosa non cambia nel resto della città.



Poca gente anche nei negozi, edicole e tabaccai, rimasti aperti. C'è chi, munito di mascherina, porta a spasso il cane. Provvedimenti più stringenti per evitare l'emergenza erano del resto stati richiesti dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli e dai sindaci tra i quali anche il primo cittadino di Catanzaro stante la situazione di difficoltà del settore sanitario regionale da anni commissariato e sottoposto ad un piano di rientro. (immagine di repertorio)

In aggiornamento