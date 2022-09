Coronavirus: Catatanzaro, imprenditori cinesi donano 1.600 tute protettive #IoRestoaCasa

CATANZARO, 12 MAR - "L'Associazione degli imprenditori cinesi della Calabria, a seguito della sottoscrizione di un accordo di libero scambio tra la Confesercenti area centrale Calabria e il comune di Nocera Terinese ha donato, questa mattina, alla Regione Calabria una dotazione di 1.600 tute protettive con cappuccio, antistatiche, da mettere a disposizione del personale che opera nelle nostre strutture sanitarie per fronteggiare l'emergenza Coronavirus".

Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Un gesto di solidarietà e vicinanza - è detto nel comunicato - non solo simbolico. Un aiuto concreto al sistema sanitario calabrese che rientra in un accordo più ampio tra la Confesercenti nazionale e il Governo cinese. Un ringraziamento a nome del presidente della della Regione Calabria, Jole Santelli, all'associazione degli imprenditori cinesi che operano in Calabria rappresentata in questa occasione dai soci Jiang Shengda, Jiang Shengfeng, Lin Miao, Jiang Xinhuan e Jin Huopo, Cheng Fenglei"