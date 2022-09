Coronavirus: in corso riunione Governo-Regioni a P.Civile. #IoRestoaCasa

ROMA, 12 MAR - E' in corso nella sede della Protezione Civile la riunione quotidiana di coordinamento tra il governo e le Regioni per affrontare e valutare tutte le necessità e le richieste relative all'emergenza coronavirus che arrivano dai territori.

Al tavolo sono presenti il ministro per le Autonomie Francesco Boccia e quello dell'Ambiente Sergio Costa, il commissario Angelo Borrelli e il neo commissario Domenico Arcuri, l'Ad di Invitalia chiamato dal premier per supportare le strutture operative. In collegamento c'è invece il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli mentre il titolare della Sanità Roberto Speranza è assente perché impegnato nella videoconferenza con i ministri della Salute dell'Ue.