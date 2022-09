Coronavirus COVID-19: da scuola a viaggi, vademecum pratico. Info su certificati, tasse e rimborsi

Coronavirus COVID-19: da scuola a viaggi, vademecum pratico. Informazioni online su certificati, tasse e rimborsi

ROMA, 26 FEB - Come farsi rimborsare un biglietto di treno o di aereo se si deve rinunciare al viaggio a causa del coronavirus. Come chiedere la sospensione della rata del mutuo se si vive nella 'zona rossa'. Come certificare il rientro in classe dopo un'assenza.



Dai trasporti alla scuola, passando per il fisco, sono tanti problemi pratici che una buona parte di italiani si stanno trovando ad affrontare. Per aiutarli, l'associazione Cittadinanzattiva ha creato uno spazio online da consultare per avere informazioni pratiche certificate. Queste alcune delle domande più frequenti.



RIMBORSO TRENI: Ho prenotato un biglietto di treno ma devo rinunciare al viaggio per Coronavirus. Posso aver il rimborso? Si, e le modalità dell'erogazione del voucher variano a seconda che si tratti di Trenitalia o Italo. A questo scopo sul sito sono disponibili link e modulistica.



RIMBORSO VOLI: Devo chiedere il rimborso del biglietto aereo per un volo prenotato per la Cina. Posso procedere? Si hai diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna decurtazione. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) dal 31 gennaio 2020 ha provveduto a sospendere tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina. Nel caso in cui proponessero un rimborso parziale del biglietto, il consiglio è quello di contestare l'offerta ricevuta e di rivolgersi direttamente all'ENAC o farlo attraverso associazioni di consumatori.



RATA DEL MUTUO: Mi trovo in una regione oggetto delle misure straordinarie per il contenimento del virus. Posso chiedere la sospensione della rata del mutuo? L'ABI sta valutando insieme al Governo l'applicabilità del protocollo già in vigore per la sospensione delle rate di mutuo in caso di calamità naturali.



GITE SCOLASTICHE: Mio figlio va a scuola a Roma ma hanno annullato l'uscita a teatro. Perché? Dalle gite di più giorni alle uscite di poche ore, sono sospese le uscite didattiche almeno fino al 15 marzo e i genitori verranno rimborsati.



CERTIFICATI MEDICI: Mia figlia è stata assente da scuola per malattia per più di 5 giorni. Può tornare anche senza certificato? Fino al 15 marzo, se non verrà prorogato oltre, sarà necessario portare il certificato medico in tutte le Regioni, anche in quelle che lo avevano abolito.



CHIUSURA SCUOLE: Frequento le scuole superiori in Veneto e ho già fatto molti giorni di assenza. Con la chiusura delle scuole, rischio di perdere l'anno scolastico? No, la normativa stabilisce che "al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico".



FESTE: Vivo a Napoli e ho organizzato un compleanno nello spazio di una parrocchia. Devo annullarlo? Le feste in luoghi come parrocchie o centri commerciali che non rientrano nella 'Zona Rossa' non vanno obbligatoriamente annullati. Questi centri possono però decidere di sospenderne l'organizzazione.



TRUFFE: per tutelare i consumatori è a disposizione la mail coronavirus@cittadinanzattiva.it a cui segnalare truffe e speculazioni legate all'emergenza.