Coronavirus, da Mit blocco anche ai treni notturni #IoRestoaCasa

Coronavirus, da Mit blocco anche ai treni notturni. Lo stop a partire da questa sera per contrastare l'emergenza sanitaria

ROMA, 14 marzo - Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell’ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili.

Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo.



Trasporto merci su gomma: sospesi i divieti di circolazione mezzi pesanti nei giorni festivi La ministra De Micheli ha firmato il decreto che sospende i divieti già da domani

Sospesi i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, già a partire da domenica 15 marzo, e limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale, fino a nuove disposizioni del governo.

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di sospensione temporanea dei divieti, provvedimento anche questo necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.