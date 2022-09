Covid: Diamante, nuova ordinanza su orari locali

DIAMANTE (CS), 13 AGO - "Nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha emesso un'ordinanza che riguarda la regolamentazione degli orari di apertura delle attività commerciali e produttive per il periodo corrente a tutto il 16 agosto 2020.

L'ordinanza - riferisce un comunicato dell'ente - riguarda i pubblici esercizi bar presenti nelle vie di maggiore frequentazione durante le ore serali e notturne, anche a motivo degli assembramenti che si sono verificati nell'ultimo periodo.

Nello specifico a partire dalla Piazza XI Febbraio (compresa), Corso Garibaldi, Via Santa Lucia Via Calvario , Largo Calvario ,Via Matteotti ,Largo Tirione, Via D'Azeglio, Via Gioberti, Largo Unità , Largo Savonarola, Via Cirillo, Piazza Di Maio e Via Mazzini, i suddetti pubblici esercizi dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle 06 alle 2, con possibilità di musica di sottofondo all'interno dei locali dalle 18 fino all'1.30.

Che su tutto il territorio comune di Diamante dalle 2 alle 6 viene disposto il divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici". "L'ordinanza è stata disposta, in coerenza con le linee fin qui assunte dall'Amministrazione, in aderenza agli ultimi indirizzi del Governo nazionale e della Giunta regionale della Calabria - è detto nel comunicato - con l'intento di garantire una maggiore tutela dei cittadini anche attraverso una opportuna regolamentazione delle fasce orarie all'interno delle quali i titolari di attività commerciali, produttive possono svolgere le loro attività.

Nelle prossime ore, inoltre, sarà disposta l'estensione dell'orario di uso obbligatorio delle mascherine fino alle 6, sempre a partire dalle 20 come già deciso in una precedente ordinanza".