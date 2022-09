Coronavirus, Dichiarazioni del Premier Conte, diretta video 'Nuove Misure Covid-19'. 21-marzo

ROMA, 21 MAR - Il Premier Giuseppe Conte diretta video. Il Presidente ha indetto una conferenza stampa straordinaria per comunicare nuove misure restrittive contro l’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del premier ai cittadini italiani.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Scatterà domani l'ulteriore stretta alle attività "non essenziali" decisa questa sera dal Governo per contrastare l'emergenza coronavirus. Già da oggi in vigore invece in autonomia in Lombardia e Piemonte. Ieri nuovo record di decessi in un giorno: 793, per un totale di 4.825. Conte parla della "crisi più difficile per l'Italia dal dopoguerra". All'appello del Governo per una task force di altri 300 medici hanno risposto in 7.220.