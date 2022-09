Coronavirus: dipendente positivo, chiude municipio Nicotera

Coronavirus: Sindaco Marasco, vado in quarantena. Tampone per tutti i comunali

NICOTERA (VV), 22 MAR - "Domani provvederò a chiudere tutto il Comune e a far effettuare il tampone a tutti i dipendenti". Parola di Pino Marasco, sindaco della città medmea all'indomani della positività al Covid 19 di un dipendente del municipio.



È lo stesso primo cittadino a confermare la notizia affermando che il soggetto in questione, originario del Reggino, è asintomatico e si trova in quarantena. In particolare, questi, agli inizi di marzo ha ricoperto il ruolo di componente di commissione d'esame in un concorso pubblico in una città del Reggino prima di tornare, come di consueto, ad operare nel Comune di Nicotera fino ad alcuni giorni fa, venendo a contatto con alcune persone, soprattutto con una che con ogni probabilità verrà sottoposta alla prova del tampone nelle prossime ore. Il sindaco Marasco, preso atto della situazione, si è messo in quarantena volontaria e si sottoporrà all'esame del tampone così come lo stesso faranno tutti i dipendenti e i componenti dell'amministrazione comunale. Allo stesso tempo ha immediatamente disposto la chiusura del palazzo municipale che verrà sanificato per la terza volta in pochi giorni.