Coronavirus. Maida raccomandazioni del sindaco Paone. #AndraTuttoBene

Maida, le raccomandazioni del sindaco Paone. Sulla pagina face book del Comune i disegni di speranza dei più piccoli

MAIDA - 16 MAR - Un grande messaggio di speranza e di coraggio che arriva dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Maida. I colori e la creatività dei più piccoli come linfa vitale in questo momento difficile che dà forza ai più adulti. Continuano ad essere pubblicate le foto dei disegni e dei bambini ritratti con la scritta #AndraTuttoBene, grazie all'iniziativa dell’assessore comunale Marianna Pettinato perché “a volte non bastano le parole ma ci vogliono i colori e le emozioni dei bimbi”.

“In questo momento di difficoltà sono proprio loro che riescono più degli stessi adulti a trovare la forza di guardare con speranza e ottimismo al futuro e farci persino sorridere tutti – afferma il sindaco Salvatore Paone -. L’arcobaleno che rappresenta il ritorno del bel tempo subito dopo un temporale è il simbolo di un messaggio bello e positivo che i bambini ci hanno voluto trasmettere”.

La pagina Facebook istituzionale diventa uno strumento fondamentale di comunicazione e informazione del Comune che resta a disposizione dei cittadini. Il sindaco, ha anche comunicato che da oggi - lunedì 16 marzo 2020 - provvederà con apposita ordinanza a chiudere i due cimiteri di Maida e Vena.

“Non era mai avvenuto prima, ma è una scelta obbligata – spiega il sindaco -. L’obiettivo è ridurre ulteriormente le occasioni per uscire da casa, soprattutto per le persone anziane”. Intanto dando seguito all’ultima ordinanza regionale, da ieri mattina non sono più frequentabili le principali villette comunali.

“Ricordo a tutti – comunica il sindaco Paone - che non è possibile uscire se non per motivi strettamente necessari, o per motivi di salute o lavoro.

E’ l’unico modo reale conosciuto per poter sconfiggere questo nemico invisibile e serve la collaborazione massima di tutti. Per il resto bisogna evitare qualsiasi tipo di spostamento all’interno e fuori dal territorio comunale. Richiamo nuovamente al senso di responsabilità tutti e in particolare i giovani per i quali mi rendo conto che questa situazione è ancora più difficile da mantenere, ma bisogna farlo non solo per tutelare la propria salute, ma anche quella dei vostri cari e in particolare dei vostri nonni. Alle persone sole e anziane è vivamente consigliato non uscire per nessun motivo: per farmaci, spesa o altre piccole necessità l’amministrazione comunale ha attivato un servizio di supporto che funziona benissimo, grazie anche alla disponibilità di tantissimi volontari e dei medici di base.

Contattate me, gli altri amministratori o la polizia locale e il servizio verrà attivato per coloro che ne hanno bisogno. Per la necessità di fare la spesa il consiglio è di non uscire più di una persona a famiglia. La situazione è davvero anomala e inaspettata tuttavia ne usciremo se restiamo uniti e rispettiamo le regole”.

Nei prossimi giorni verrà avviata la sanificazione dei principali edifici pubblici.

In questi giorni un valido e immediato supporto comunicativo con i cittadini è l’App mobile Comune di Maida che invito a scaricare gratuitamente dalla piattaforma Play Store.