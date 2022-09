Coronavirus: nuovo caso positivo al Covid a Trebisacce (CS)

TREBISACCE (CS), 05 SET - Un nuovo caso di contagio Covid-19 a Trebisacce. E' il secondo dall'inizio della pandemia. A dare la notizia è stato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, con una comunicazione pubblicata sulla pagina facebook del comune.



"Si informa la cittadinanza che è stato appena comunicato al Sindaco - si legge nel post - l'accertamento di un caso Covid-19 a Trebisacce. L'interessata, con tutti i propri familiari, sin da giovedì, aveva ricevuto la notifica di ordinanza di messa in quarantena.



La stessa ha dichiarato di non aver avuto, nei giorni pregressi, contatti stretti con terze persone di Trebisacce. Con i responsabili ASP si provvederà a ricostruire, in ogni caso, la catena epidemiologica.



Il contagio sarebbe avvenuto a seguito di rapporti con persone sue ospiti provenienti da altre regioni o presso un'attività commerciale sita fuori dal territorio Trebisacce. All'interessata la nostra vicinanza e l'augurio di una pronta guarigione. Si invita tutta la cittadinanza a mantenere la calma, senza allarmismi, a utilizzare mascherine e a rispettare le distanze di sicurezza, nonché ad evitare assembramenti. Sono in corso ulteriori altri accertamenti".