Coronavirus: Oriolo (CS), salgono a 15 i soggetti positivi a Covid-19

ORIOLO (CS), 5 APR - Salgono a 15 i positivi al covid - 19 nel comune di Oriolo, già dichiarato "zona rossa" con un'ordinanza emessa la sera del primo aprile dalla presidente dea regione Calabria, Jole Santelli.

Ad oggi ci sono altri nove casi positivi che vanno ad aggiungersi ai sei già esistenti, tra cui vi erano il primo cittadino, Simona Colotta, un assessore, tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di minoranza.

I nuovi nove casi sono in isolamento a casa e vanno ad aggiungersi agli altri quattro che erano pure loro in isolamento a casa. In due sono ricoverati in ospedale.